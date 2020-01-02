Bugün Meclis'te görüşülecek Libya tezkeresinde neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak Meclis Başkanlığı'na gönderilen Libya tezkeresi bugün TBMM'de görüşülecek. Tezkere, Libya'ya gönderilecek asker sayısını, tarihini ve süresini belirleme yetkisini Erdoğan'a veriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Libya'ya gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü olağanüstü toplantısında görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı 2 sayfalık tezkerede, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin uluslararası toplum tarafından tanındığı, Hafter güçlerine bağlı Ulusal Ordu'nun ise meşru olmadığı belirtilirken, Ulusal Ordu'nun başkenti kontrol altına almak için başlattığı operasyonun Türkiye dahil bölgedeki ülkelerin güvenliğini tehdit ettiği savunuldu.

Libya Ulusal Ordusu'na bağlı kuvvetlerin bölgede iş yapan Türk şirketler, Türk gemileri ve bölgede yaşayan Türkler için tehlike oluşturduğunun öne sürüldüğü tezkerede, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan "Deniz Yetki Alanları" mutabakatına da dikkat çekildi.

Libya'nın yapılan güvenlik anlaşması kapsamında Türkiye'den askeri destek talebinde bulunduğunun belirtildiği tezkerede, Libya'ya gönderilecek asker sayısını, tarihini ve süresini belirleme yetkisini Erdoğan'a veriliyor.

Tezkerede şu ifadeler yer alıyor:

"Hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım."