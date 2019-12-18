Bu yıl 8 binden fazla kişi Türkiye'den Almanya'ya iltica etti

Yılın ilk 9 ayında 19 bin 205 Türkiye vatandaşı Avrupa ülkelerine iltica ederken, bunların 8 bin 360’ı Almanya’yı tercih etti.

Son yıllarda Avrupa ülkelerine iltica eden Türkiye vatandaşı sayısında artış yaşanıyor.

Euronews'ta yer alan habere göre, 2019 yılında iltica eden Türkiye vatandaşlarının yarıya yakını Almanya'yı tercih etti.

Yılın ilk 9 ayında 19 bin 205 Türk vatandaşı Avrupa ülkelerine iltica ederken, bunların 8 bin 360’ı Almanya’yı tercih etti. Bu da yüzde 44’e karşılık geliyor.

Yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine en çok iltica eden ülke vatandaşları sıralamasında ise Türkiye 5'inci sırada yer aldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 2019 yılı üçüncü çeyreği verilerine göre, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında AB ülkelerine toplam 166 bin 400 başvuru yapıldı.

Bu 3 aylık dönemde 7 bin 605 Türk vatandaşı AB ülkelerine iltica başvurusunda bulundu. AB üyesi olmayan Norveç ve İsviçre de dahil edildiğinde bu sayı 8 bin 200’e çıkıyor.

AB ülkelerine en fazla başvuru yapanlar yüzde 13’le Suriye vatandaşları oldu. Diğer ülkelerin payı ise şöyle: Afganistan yüzde 4, Venezuela yüzde 6, Irak yüzde 4 ve Türkiye yüzde 4.

Türk vatandaşları 2019’un ilk dokuz ayında ise AB ülkelerine toplam 18 bin 20 iltica başvurusu yaptı. Norveç ve İsviçre de eklendiğinde bu sayı 19 bin 205. Bu başvuruların 8 bin 360’ı Almanya’ya (yüzde 44), 2 bin 900’ü Yunanistan (yüzde 15,1), 2 bin 320’si (yüzde 12,1) Fransa’ya yapıldı.