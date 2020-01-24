Bu yangınlar tesadüf mü? 9 bin işyeri yandı...

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in "2018 yılı içerisinde ülke genelinde çıkan yangınlarda hasar gören işyerlerinin kaç tanesi sigortalı, kaç tanesi sigortasızdır? 2018 yılı içerisinde ülke genelinde çıkan yangınlarda hasar gören işyerlerine sigorta tarafından yapılan ödeme tutarı nedir?" sorularına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yanıt geldi.

Pekcan'ın Gürer'e yanıtında şu bilgiler yer aldı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre; Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) verilerinde, 2018 yılında yangın sigortası bulunan ve yangın sonucu hasar gören işyeri (ticari ve sınai faaliyette bulunan işletmeler) sayısı yaklaşık 9.000’dir. TSB istatistiklerine göre, 2018 yılında yangın hasarı nedeniyle sigorta şirketlerince; inceleme süreci tamamlanan dosyalar için yaklaşık 528 milyon TL ödenmiş ve inceleme süreci devam eden dosyalar için de ödenmesi beklenen tazminat tutarı yaklaşık 1,3 milyar TL olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda sigortacılık sektörü için toplamda yaklaşık 1,85 milyar TL tutarında tazminat ödeme yükümlülüğü doğmuştur.”