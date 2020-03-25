Bu kriterlerle koronavirüs vakalarına ve temas ettiklerine ulaşmak mümkün değil!

Bulguları ve yakınmaları açık biçimde Kovid-19 enfeksiyonunu düşündüren hastalara tanı testi yapılamıyor. Mutlaka hastaneye yatış gerektirecek ciddiyette klinik tablo aranıyor. Bu kısıtlı politika maliyet/etkinlik yaklaşımı çerçevesinde rasyonel olarak değerlendirilebilir belki ama, vakaları tam olarak saptamaya ve onların temaslılarını taramaya yetmeyeceği çok açık.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün Sağlık Bakanı imzasıyla valiliklere gönderdiği yazıda Kovid-19 tanı testi yapmaya yetkili laboratuvarlar belirlendi.

Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmemiş kamu, üniversite hastaneleri ve özel laboratuvarların Kovid-19 tanısına yönelik herhangi bir test yapma yetkisinin bulunmadığı ve yetki verilmediği halde tanı testi yaptığı tespit edilen merkezler hakkında yasal inceleme ve akabinde cezai işlem başlatılacağı duyuruldu.

YALNIZCA 37 REFERANS LABORATUVAR VAR

Türkiye genelinde belirlenen referans laboratuvar sayısı yalnızca 37.

Referans laboratuvarlarının listesi Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Mart 2020’de güncellenen listede mevcut.

TEST YAPMA KRİTERLERİ HALEN ÇOK KISITLI

Hastalığa yaklaşımı belirleyen algoritma da 25 Mart 2020’de güncellendi. Bu algoritmada tanı amaçlı test yapılacak şüpheli vaka tanımı önceki algoritmaya göre bir ölçüde farklı olsa da yine oldukça sınırlayıcı.

Buna göre, ateş ve ağır solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulguları olanlara eskiden olduğu gibi yine test yapılamıyor. Bu hastalara test yapılabilmesi için şu iki koşulun da mevcut bulunması gerekiyor:

1- Hastane yatış gerekliliği

2- Ağır solunum yolu enfeksiyonu olan bir hastada, ateş, öksürük, takipne, solunum güçlüğü, hipotansiyon, akciğer görüntülemesinde yaygın radyolojik bulgu ve bilinç değişikliği nedeniyle yatış gerekliliği.

Görüldüğü gibi, halen, bulguları ve yakınmaları açık biçimde Kovid-19 enfeksiyonunu düşündüren hastalara tanı testi yapılamıyor. Mutlaka hastaneye yatış gerektirecek ciddiyette klinik tablo aranıyor.

Bu kısıtlı politika maliyet/etkinlik yaklaşımı çerçevesinde rasyonel olarak değerlendirilebilir belki ama, vakaları tam olarak saptamaya ve onların temaslılarını taramaya yetmeyeceği çok açık.

Ve Dünya SağlıkÖrgütü “test yapın, test yapın, test yapın” diyor.