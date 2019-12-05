Bu da oldu: Lüks yaşam haberlerini derhal kaldırmamızı istediler!

Sefahat görüntülerini yayımladıkları sosyal medya hesaplarını 'kapatıp' kaçmışlardı. Ülke onları 'AKP çocukları' olarak tanıdı. Şimdi kendi yayımladıkları fotoğrafların kişilik haklarını zedelediğini söylüyorlar! Vekilleri Mehmet Fatih Yaşar soL'a büyük harflerle yazılmış bir ihtarname yolladı ve haberlerinin kaldırılmasını istedi.

"AKP Çocukları" adını taşıyan bir twitter hesabının yayımladığı mesajlar ile gündeme gelmişlerdi. Lüks yatlarda, arabalarda, villalarda çektirdikleri fotoğraflar, Erdoğan'la el sıkışırken çekilmiş fotoğraflarla tamamlanıyordu. Fotoğrafların tümü kendi sosyal medya hesaplarında kendileri tarafından yayımlanmıştı.

Kalyon Ajans'ın şımarık zenginleri olarak tanındılar.

Şimdi Kalyon Ajans'ın vekili Avukat Mehmet Fatih Yaşar'ın (Lexel Hukuk Bürosu kurucusu) soL'a yolladığı bir ihtarname ile yapmış olduğumuz haberlerin derhal kaldırılmaması durumunda hakkımızda maddi manevi tazminat davası açılacağı bildirildi.

Avukat Yaşar'ın yolladığı ihtarname mesajı tam olarak şöyle (büyük harfler yollayan tarafa aittir)

SN YETKİLİ,



https://haber.sol.org.tr/turkiye/iste-kamu-kaynaklariyla-simartilan-akp-...



LİNKLİ HABER İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN’UN 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA MÜVEKKİLİN KİŞİLİK HAKLARINI ZEDELER MAHİYETTE OLDUĞUNDAN DERHAL KALDIRILMAMASI DURUMUNDA HAKKINIZA MANEVİ VE MADDİ TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK OLUP AYRICA SUÇ TEŞKİL EDEN FİİLLERDEN ÖTÜRÜ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR. SON KEZ İHTAR OLUNUR. 04.12.2019



KALYON PRODÜKSİYON REKLAM ORGANİZASYON TİCARET LTD ŞTİ VEKİLİ



AV MEHMET FATİH YAŞAR



EK1: VEKALETNAME

Mesajın ekinde yollanan vekaletnamenin 29 Kasım 2019 tarihini taşıyor olduğu görülüyor. Yani Kalyon Prodüksiyon sözü geçen haberler yayımlandıktan sonra bu vekaletnameyi vermiş.

Bu vesileyle hazırlamış olduğumuz haberleri okurlarımıza bir kez daha hatırlatmak istedik.

Bu arada... Haberler, kamuya açık kaynaklardan edinilmiş, doğrulanmış bilgilerle hazırlanmıştır. Tüm bu hikayede adı geçen kimseler de kişilik hakları zedelenenler olarak değil köpeksiz köyde değneksiz gezmeye alışmışlar olarak rollerini oynamaktadır.