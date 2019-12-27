Bu da oldu: Krizi gerekçe gösterdiler, öğretmenlerin maaşını düşürdüler

Ankara’da DSİ’ye bağlı kreşte görev yapan öğretmenlerin maaşları kriz gerekçe gösterilerek düşürülmek istendi. Ancak öğretmenler bu girişimi kabul etmeyince işten çıkarıldı.

Ankara’da DSİ’ye bağlı kreşte görev yapan öğretmenler kriz gerekçesiyle maaşlarını düşürülmesi girişimini kabul etmeyince sözleşmeleri yenilenmeyerek işten çıkarıldı. Yaşadıkları hukuksuzluğu Patronların Ensesindeyiz Ağı’na anlatan öğretmenler, yıllardır emek verdikleri kurumda karşılaştıkları hukuksuz girişime tepki gösterdiler.

Uzun yıllardır çalıştıkları kurumda “taşeron” şirket üzerinden “bakıcı anne” kadrosunda çalıştırılan öğretmenler, sözleşme gereği asgari ücretin yüzde 30 fazlası maaş alıyordu.

"Sosyal tesiste" çalışmaları gerekçe gösterilerek kadroya alınmayan öğretmenler, bu konudaki taleplerine hiçbir yanıt alamadıklarını dile getirdi. Yıllar önce işe alınırken DSİ ile görüşen ve tüm süreci bizzat DSİ ile yürüten öğretmenler, buna rağmen hiçbir zaman görmedikleri ve bilmedikleri bir şirket üzerinden çalıştırıldıklarını, bu şirketlerin yıllar içinde değiştiğini ama kendilerine bu konuda bazen bildirim bile yapılmadığını aktardı.

'MAAŞI DÜŞÜRÜYORUZ'

Son olarak bu yıl kreşe kayıt yapan öğrencilerin azlığı gerekçe gösterilerek öğretmenlerin maaşları yüzde 30 düşürülmek istenirken, bu talebi kabul etmeyen öğretmenlerle sözleşme yenilenmedi ve işten çıkarıldı.

Uzun yıllardır kuruma emek veren öğretmenler, bu kriz koşullarında zaten geçinmeleri zorken maaşlarının daha da düşürülmesini kabul etmedikleri için bir de velilere şikayet edildiklerini aktardı.

VELİLERDEN ÖĞRETMENLERE DESTEK

Öğretmenler yaşadıkları bu hukuksuzluk nedeniyle hukuki girişimlerde bulunacakken, Patronların Ensesindeyiz Ağı’na açıklamada bulunan bir öğrenci velisi, kendilerine öğretmenlerin yüksek maaşları nedeniyle kreşin zorluk yaşadığının söylendiğini, bu nedenle kreş ücretlerinin kısa süre içinde 1300 liraya çıkarıldığını aktardı.

Öğretmenlerin asgari ücretin az bir miktar üstünde maaş aldığını bilmediklerini belirten veliler, kurumun öğretmenlerin maaşlarında indirime gitmesine ve bunu kabul etmeyen öğretmenlerin işten çıkarılmasına tepki gösterdi.