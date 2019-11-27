Bozdoğan Belediye Başkanı: Patron battı, 93 kişiyi çıkarıyoruz

Bozdoğan Belediye Meclisi'nde önceki gün alınan kararla belediyede çalışan 93 kişinin iş akdinin sonlandırılması ile ilgili Belediye Başkanı Ufuk Alltıntaş'a yetki verildi. Belediyenin 98 milyon TL borcu olduğunu ve çalışanların bazılarına 'uygun bir ücretle devam edin' diye teklif götüreceklerini söyleyen Altıntaş, 'Biz kimsenin şahsıyla düşman falan değiliz ama patron batmış, mali durumu ortada. Yani karşılıklı bakışıp duracak mıyız?' diye konuştu.

Aydın Bozdağan'da, belediyede çalışan 93 kişinin iş akdinin sonlandırılması ile ilgili Belediye Başkanı Ufuk Alltıntaş'a yetki verildiği öğrenildi.

Belediyenin önceki dönemden 98 milyon TL borç ile devraldığını belirten AKP'li Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, borç batağında olduklarını, personele maaş ödeyemedikleri için böyle bir karar aldıklarını öne sürdü.

ÇALIŞANLARA TEKLİF: YA DÜŞÜK ÜCRET YA İŞTEN ÇIKIŞ

Borcun yaklaşık 25 milyonunun piyasadaki firmalara ve şahıslara ait olduğu açıklanırken, Altıntaş, belediye çalışanlarının maliyetinin fazla olduğunu ve bazılarına 'uygun bir ücretle devam edin' diye teklif götüreceklerini söyledi.

Altıntaş şunları söyledi:

"Maaşını ödeyemediğimiz personele devam ettirmenin nasıl bir anlamı var? Bizden önce Şubat ayında sendika sözleşmesi yapılmış ve 3 yıllık yüzde 28 zam vermişler. Personelin arasında da ücret dengesizliği var. Asgari ücretle çalışan da var. Kadroluların bize brüt maliyeti 8 bin 600 lira ve toplam 93 kişi. Biz bunların bir kısmına daha net belirlemedik ama eğer uygun ücretle çalışmayı kabul ederlerse belediyenin de ihtiyacı olduğu insanlar var. Bunun için de 'uygun bir ücretle devam edin' diye teklif götüreceğiz."

'BİR KISMI UĞRAŞTIRACAK'

Altıntaş, personelin bir kısmının da "Tazminatımızı verin çıkacağız böyle olmuyor" dediğini iddia etti. Altıntaş, "Belediyenin durumu malum. Bir kısmı belki biraz uğraştıracak ama yapacak bir şey yok. Yani şartlar ortada. Her ay biz borçlanıyoruz. Maaşını ödeyemediğim personeli ben neden tutayım. Niye kadroluları çıkartıyoruz onu da açıklayalım. Bir kadrolu iki buçuk asgari ücretliye bedel. Yani ben 2 tane kadrolu eleman çıkarırsam 5 asgari ücretliyi kurtarmış olacağım" diye konuştu.

'PATRON BATMIŞ'

Altıntaş, sendika ile görüşeceklerini de söyleyerek, "Biz kimsenin şahsıyla düşman falan değiliz ama patron batmış, mali durumu ortada. Yani karşılıklı bakışıp duracak mıyız? Biz tamamen herkesi kapının önüne koyacak değiliz. Gidişata göre çalışmak isteyenlerle durumu tekrar değerlendirip anlaşma yapmaya hazırız" dedi.