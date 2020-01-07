Bozcaada ve Gökçeada'ya iki gündür ulaşım sağlanamıyor

Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada'ya, Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına iki gündür ulaşım sağlanamıyor.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından poyraz fırtınası ve kar yağışı Çanakkale'de etkili oluyor.

Güney Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye kadar çıkan poyraz nedeniyle Gestaş firması, dünden sonra bugün de tüm ada seferlerinin iptal edildiği açıkladı. Buna göre, Kuzey Ege'de Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında, Güney Marmara'da ise, Erdek'ten Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına feribot seferleri yapılamıyor.

Yine Çanakkale Boğaz hattında ise Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahirarasındaki feribot seferleri, gece saat 03.00'de Liman Başkanlığı talimatıyla geçici olarak durduruldu.

Gökçeada ve Bozcaada'da dünden sonra bugün de okullar tatil edildi.