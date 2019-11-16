Boyun eğmeyen iki komünistin ardından: Mustafa Hayrullahoğlu ve Talip Öztürk

16 Kasım hem TKP Merkez Komite Üyesi Mustafa Hayrullahoğlu'nun hem de TKP üyesi ve İstanbul TÖB-DER başkanı Talip Öztürk'ün ölüm yıldönümü. Yaşamlarını işçi sınıfının mücadelesine adayan, bu mücadelede uğradıkları saldırlar sonrası yaşamını yitiren Hayrullahoğlu ve Öztürk, saygıyla anılmaya ve mücadelede yol göstermeye devam ediyor.

TKP İstanbul İl Sekreteri ve Merkez Komite üyesi Mustafa Hayrullahoğlu (Deniz Yoldaş), bundan tam 39 yıl önce gözaltında katledildi.

İşçi sınıfının iktidar mücadelesinde yılmadan emek veren inatçı bir komünistti Hayrullahoğlu.

12 Eylül faşist darbesinin ardından gözaltına alındığında polisin işkencesine boyun eğmemiş, işkencecilere adını bile söylememişti.

Gözaltında polis tarafından katledilen ve sonrasında yine polisler tarafından gizlice Kulaksız Kimsesizler Mezarlığı'na gömülen Hayrullahoğlu'nun mezarı ailesi ve yoldaşlarının mücadelesi sonucunda bulundu.

Hayrullahoğlu'nun katilleri ise devlet tarafından ödüllendirildi. 1984 yılında dönemin sıkıyönetim mahkemelerinde açılan davada, 3 polise 10'ar yıl hapis cezası verilirken, bu karara imza atan hakimler görevden alındı. Hakimlerin görevden alınmasının ardından ise işkenceci polisler beraat etti.



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BOYUN EĞMEYEN BİR EĞİTİM EMEKÇİSİ: TALİP ÖZTÜRK

Talip Öztürk, 16 Kasım 1979 tarihinde öğretmenlik yaptığı okulun çıkışında faşistler tarafından katledildi.

İstanbul TÖB-DER Başkanı olan TKP üyesi Öztürk, Birlik ve Dayanışma'nın ve Barış Derneği'nin de kurucuları arasında yer aldı.

Hem örnek bir eğitim emekçisi hem de inatçı ve kararlı bir devrimciydi Öztürk.

Onun katilleri de yine devlet tarafından korundu, serbest bırakıldı.

Yeğeni Akın Öztürk, Talip Öztürk'ü ve sonsuzluğa uğurlandığı töreni şöyle anlatıyor: