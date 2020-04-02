Boyun Eğme'de bu hafta: Paralar nereye gitti?

Boyun Eğme gazetesi dijital olarak yayımlanmaya ve okurlarına internet üzerinden ulaşmaya devam ediyor. Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme bu hafta 'Paralar nereye gitti?' manşetiyle çıktı. Gazete koronavirüs salgını hızla yayılırken Erdoğan'ın IBAN numarası vermesini değerlendiriyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 215. sayısı ''Paralar nereye gitti?'' başlığıyla çıktı.

Haftalık Boyun Eğme gazetesi bir süre dijital olarak yayımlanacak ve okurlarına internet üzerinden ulaşacak.

Dijital yayına pdf formatında erişebilirsiniz.

Gazetenin ilk sayfasında yer alan değerlendirme yazısı şöyle:

Paralar nereye gitti?

Önlem bekliyorduk, IBAN verdiler!

Erdoğan’ın konuşması günlerdir bekleniyordu. Halk, sinirli ve kibirli birinin ekrandan kendisine bağırıp çağırmasına bayıldığı için değil. Erdoğan’dan önlemler bekleniyordu.

Bazı önlemlerin onun inadı yüzünden alınmadığına inanılıyordu.

Bakanın süreci iyi idare ettiği, Koç Holding’in işçisine karşı çok verici olduğu ama Erdoğan’ın işleri zorlaştırdığı varsayılıyordu.

Bu sefer Erdoğan ikna edilmiş olabilirdi.

Erdoğan rahatlattı. Sermayeyi...

Erdoğan çıktı ve yüreklere su serpti: Halkın yüreğine değil, sermayenin yüreğine.

“Evde kal” dediği insanların, işini ekmeğini kaybetmeden nasıl evde kalacağını söylemedi.

Yoksullukla pençeleşirken bir de virüsle cebelleşenlere ne vereceğini anlatmadı.

IBAN verdi, para istedi.

Herkesin aklına aynı soru geldi: Bu paralar nereye gidecek?

Bu sorunun yanıtını başka bir soruda aramak lazım: Paralar nereye gitti?

Bu sayımızda fonlarda toplanan, vergi diye bütçeye katılan paraların izini sürdük.