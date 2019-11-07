Boydak davasında bir beraat daha

Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın oğlu Can Furkan Boydak, tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.

Kayseri’de Gülen Cemaati'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen ve ismi Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirilen Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın oğlu Can Furkan Boydak (26), tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.

Kapatılan Bank Asya'da 2014 yılında hesap açtırdığı iddiasıyla “örgüte yardım etme” suçundan dava açılan Boydak, "Babam Memduh Boydak, benim bilgim dışında açtı. 7 yıldır Amerika'da yaşıyordum. Basında çıkan haberlerden sonra böyle bir hesabım olduğunu öğrendim. Babam bilgi vermemişti" dedi.