BOTAŞ'ın Erdoğan'ın kampanyası için maaşlardan kesinti yaptığı iddia edildi

BOTAŞ'ın Erdoğan'ın başlattığı 'bağış kampanyası' kapsamında çalışanlarının maaşlarından 200 ila 400 lira arasında kesinti yapacağı iddia edildi. İddia Botaş tarafından çalışanlarına gönderildiği öne sürülen bir mesaja dayandırılıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün koronavirüs salgınına karşı başlattığı bağış kampanyasına BOTAŞ'ın çalışanlarının maaşlarından zorunlu kesinti yaparak katıldığı iddia ediliyor.

BOTAŞ tarafından çalışanlara gönderildiği iddia edilen mesajda “Milli Dayanışma kampanyası kapsamında 2020 nisan ayı maaşlarımızdan; kapsam dışı personelimizden 400 TL, kapsam içi personelimizden 200 TL olmak üzere kesinti yapılacaktır” deniliyor.

Mesajda, kampanyaya öngörülen tutardan daha fazla veya az miktarda bağış yapmak isteyen personelin geri bildirimde bulunması isteniyor.

BOTAŞ’ın çalışanlarına gönderdiği öne sürülen mesajın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil “Bir yanda belediyelere GÖNÜLLÜ bağış yapan insanlara akıl/hukuk dışı zorluklar çıkartılıyor, bir yanda emekçiler için bağış yapmak gönüllü değil, zorunlu tutuluyor! Maaşınızdan kesilecek 'bağış'a katılmak istemiyorsanız bildiriyorsunuz, onlar da sizi bir güzel fişliyor” diye yazdı.

BOTAŞ'ın çalışanlarına gönderdiği öne sürülen mesaj şöyle: