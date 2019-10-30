Borsada Hakan Atilla kararı: Avrupalı ortak hissesini satıyor

Reuters’ın haberine göre Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Hakan Atilla’nın genel müdür atanması nedeniyle Borsa İstanbul’daki yüzde 10 hissesini satmaya hazırlanıyor.

Reuters’ın konuyla ilgili iki kaynağına dayandırdığı haberine göre, Borsa İstanbul’un başına Hakan Atilla’nın atanmasına karşı çıkan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yüzde 10 hissesini satmaya hazırlanıyor.

ABD’de İran’a yaptırımları delme suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye olduktan sonra Temmuz ayında Türkiye’ye sınırdışı edilmiş ve geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Borsa İstanbul’un genel müdürlüğüne atanmıştı.

Reuters’ın haberine göre Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Hakan Atilla’nın atanmasının ardından "en kısa sürede" Borsa İstanbul’daki yüzde 10 hissesinin tamamını satma kararı aldığını Türk yetkililere bildirdi.