Borsa İstanbul'da Hakan Atilla operasyonu

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Hakan Atilla’nın genel müdür atanması nedeniyle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın satmak istediği Borsa İstanbul’daki yüzde 10 hissesini almak istediklerini duyurdu.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD), Borsa İstanbul’daki yüzde 10’luk hisselerinin tamamını satın almak istediklerini söyledi.

EBRD, Hakan Atilla’nın genel müdür atanması nedeniyle Borsa İstanbul’daki yüzde 10 hissesini satmaya hazırlandığını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD’de İran’a yaptırımları delme suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye olduktan sonra Temmuz ayında Türkiye’ye gönderilmiş ve sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Borsa İstanbul’un genel müdürlüğüne atanmıştı.