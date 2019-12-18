Borçlu olduğu bankaları bir kağıda yazıp intihar etti

Kocaeli’nde bir kişi, borçlu olduğu bankaların isimlerini bir kağıda yazdıktan sonra intihar etti.

Kocaeli Derince’de yaşayan Binnet Simit isimli yurttaşın, borçlarını bir kağıda yazdıktan sonra intihar ettiği öğrenildi.

54 yaşındaki Binnet Simit’ten bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Binnet Simit’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nden temizlik görevlisi olarak emekli olduğu öğrenilen bir çocuk babası Simit’in bankalara olan borçları nedeniyle bunalıma girdiği ve borçlu olduğu bankaların isimlerinin yazılı olduğu bir not bıraktığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.