Borçları nedeniyle kapanan Ankapark devredildi

Melih Gökçek'in 'Ankara’ya yılda 10 milyon turist getirecek' dediği ve milyarlarca lira harcanmasına rağmen borçları nedeniyle kapanan Ankapark, Bursa merkezli ECS Stil Tekstil firmasına devredildi.

Ankapark’ın, işletmecisi GBM Ticaret-Çelik Ortak Girişim Grubu’nun borçları nedeniyle Bursa merkezli ECS Stil Tekstil firmasına devredildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, “Ankapark işletilemez. Hukuksuzluğu dillere destan olan, AOÇ’de Atatürk’ün vasiyetine aykırı bir şekilde inşa edilen Ankapark, Başkent’in kaynaklarının heba edildiği büyük bir kara deliktir. Bu işletmeci de iflas edecektir. Yeni işletme çözüm değil. Ankapark tasfiye edilmeli, kamu zararı Gökçek’ten tazmin edilmelidir” dedi.

'İŞÇİLERİN MAAŞI ÖDENMEDİ'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Ankapark sonunda mimarlar odasının ve meslek odalarının dediği noktaya geldi ve kapatıldı. Şimdi de yeni bir işletmecinin 28 yıllığına burayı işleteceği söyleniyor. Bir yıl bile işletebileceğini düşünmüyoruz. Ankaralının hakkı gasp edilerek bir metre bile metro yapmadan 750 milyon dolarlık bir metal tarlası inşa edilmiştir. O dönem Ankapark’ın bu süreci kaldıramayacağını da hesabını yapmıştık. Buranın kendi maliyetinin karşılayabilmesi için giriş ücretinin 50 lira olması ve 18 milyon kişinin ziyaret etmesi gerektiğini söylemiştik. 'Burası iflas eder, kapanır' demiştik ve işletilemedi. İşçilerin maaşı ödenemedi, halkımız gitmedi ve kapandı. Bu işletmenin de aynı kaderi paylaşacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

'BİR KEZ DAHA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ'

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Ankapark tasfiye edilmelidir, kamu zararı Gökçek’ten tazmin edilmelidir. O 750 milyon doları ödeyecekler. Büyükşehir Belediyesi de bu 750 milyon dolarla AOÇ’de amacına uygun kullanımlar yapmalı, hayvanat bahçesini yeniden açmalı. Oradaki oyuncakların da bakımını yapıp parçalasınlar, Anadolu’nun en ücra köşelerine göndersinler. Anadolu’nun çocukları oynasın. Ankapark tasfiye edilsin, AOÇ amacına uygun hale getirilsin.

2023’te Ankara Cumhuriyet'in 100. yılını karşılayacak. AOÇ, Başkent’in 100. yılında Ankara’nın yüz akı olarak gün yüzüne çıkarılmalıdır. Ankapark tasfiyesi de bunun ilk adımı olmalıdır. Yaşananlar bir kez daha Mimarlar Odası’nın söylediklerini gerçekleşmiş olduğunu ortaya koydu. Gökçek ve bilimi rehber etmeyenler hakkında bir kez daha suç duyurusunda bulunuyoruz. Gökçek mahkeme karşısına çıkana kadar bundan vazgeçmeyeceğiz.”