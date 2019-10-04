Boratav: Belli ki IMF YEP'i açıklanmadan önce gözden geçirmiş

İktisatçı Korkut Boratav bugün soL'da yayımlanan köşe yazısında, gelişmelerden Türkiye'ye gelen IMF heyetinin Albayrak'ın açıldağı programın içeriğinden daha açıklanmadan haberdar olduğu sonucuna varılabileceğini belirtti. Boratav, karşılıklı açıklamalardan ve programın zamanlamasından bu sonuca varılacağını öne sürdü.

Prof. Dr. Korkut Boratav IMF ziyaretini ve Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nı yorumladı.

Ekonomi programının açıklanmasının IMF ziyaretinin ardından gelmesi ve IMF'den yapılan bazı açıklamalar göz önüne alındığında heyetin programın içeriğinden açıklanmadan önce haberdar olduğu sonucuna vardığını belirten Boratav bu çıkarımı yazısında şöyle anlattı:

"Geçen hafta IMF uzmanlarının Türkiye’ye geldiğini öğrendik.

Ziyaretin zamanlaması ilginçtir. IMF ekibi ayrıldı; bir hafta sonra Berat Albayrak 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP 2020-2022’yi) açıkladı.

IMF niçin geldi?

IMF Heyeti’nin gelişi olağan sayılabilir. IMF Ana Sözleşmesi’nde (Madde IV’te) yer alan “Danışmalar” (“Consultations”) ile ilgilidir. Danışmalar, IMF’ye üye ülkelere belli aralıklarla gelen uzmanlar tarafından yapılır.

IMF kadrosunda yer alan ülke (Türkiye) uzmanları, ekonomi bürokratları ile görüşür; istatistikler incelenir; sorunlar, politika uygulamaları tartışılır.

Görüşmeler tamamlanınca, IMF uzmanları ilk bulgularını, önerilerini kısa bir “Sonuç Notu” (“Concluding Statement”) ile açıklayabilirler. Bulgular, sorunlar, politika önerileri Washington’da (IMF Genel Merkezi’nde) ayrıntılı bir Rapor’a dönüştürülür. Türkiye için bu tür raporlardan sonuncusu Nisan 2018 tarihini taşıyordu: Turkey: Article 4 Consultation- Staff Report; No. 18/110

Politika önerilerini de içereceği için bu Rapor’un IMF Yürütme Kurulu’nda tartışılıp onaylanması gerekir. Böylece kesinleşen Rapor’un “işlerliği” üye ülkeye bağlıdır. Bunlar, bir stand-by (kredi) anlaşmasının parçası olmadığı için ister dikkate alır; istemezse almaz.

IMF uzmanlarınca geçen hafta tamamlanan “Danışmalar” da benzer bir sürecin ilk aşamasını oluşturuyor. Ancak dahası da var: Anlaşılıyor ki, bu heyet YEP 2020-2022’yi yayımlanmadan önce gözden geçirmiştir. Nitekim, IMF ekibinin 23 Eylül tarihli “Sonuç Notu”nda AKP’nin yeni ekonomik programına olumlu beklentilerle değinilmektedir."

Boratav'ın yazısının tamamını okumak için tıklayınız.