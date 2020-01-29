Booking, Çin rezervasyonlarını iptal etmeye başladı

Dünyanın önemli online rezervasyon sitelerinden Booking.com, Çin rezervasyonlarını direkt olarak engellemeye ve iptal etmeye başladı.

Booking.com, Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs nedeniyle force majeure (zorunlu durum) ilan etti.

TurizmGüncel'de yer alan habere göre, portal tarafından otellere yapılan bilgilendirmede, ''Booking.com'da ortaklarımız ve konuklarımızın güvenliği son derece önemlidir. Korona virüsüyle ilgili resmi seyahat bildirgesi sonucunda konukların konaklama biriminize seyahat etmesi veya yerinizde kalması engellenecektir'' denildi.

8 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

Resmi seyahat kısıtlamalarından etkilenen ülkelerdeki tüm tesisler ve konuklar için zorunlu durum ilan ettiğini duyuran Booking, söz konusu kararın 8 Şubat 2020'ye kadarki (bu tarih dahil), tüm check-in'ler için geçerli olduğunu belirtti.

İlan edilen zorunlu durumun Çin'e veya Çin'den yapılan rezervasyonların tamamını ve tüm konukları kapsadığı belirtilen bilgilendirme yazısında, ''Zorunlu durumlar ile birlikte, sizden zorunlu durumlar dönemi içinde varış yapacak tüm rezervasyonlar için tüm ön ödemeleri iade etmenizi ve/veya tüm iptal ücretlerinden vazgeçmenizi bekliyoruz. Tüm ortaklarımız ve konuklarımızın güvenliğini sağlama almak için durumu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Daha fazla güncelleme için Ortak Yardımı Merkezini düzenli olarak kontrol etmenizi tavsiye ederiz'' açıklaması yapıldı.