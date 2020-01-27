Bolu’nun verimli tarlalarına çevre yolu tehdidi

Bolu’da birinci sınıf verimli tarım arazilerinin üzerinden çevre yolu geçirilmesi planlanıyor. Belediyenin de karşı çıktığı proje için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün aldığı yetkiyle bölge istimlak edilecek.

Türkiye'de doğayı ve yaşam alanlarını tehdit eden inşaat projelerine bir yenisi daha eklendi.

Bolu’da yapılması planlanan Güney Çevre Yolu Projesi çevre halkının tüm itirazlarına rağmen gündemde.

DW Türkçe'den Pelin Ünker'in haberine göre, proje aslında 2015 yılına dayanıyor. Dönemin AKP'li Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AA’ya verdiği röportajda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a projeden bahsettiğini ve istimlak konusunda destek istediğini anlatıyor. 2015’te yapılması planlanan ihale iptal ediliyor. 2017’de yeni bir ihaleye çıkılıyor. Daha önceki planlardan farklı olarak projenin zeminden değil 12 metre yükseklik üzerinden ve 70 metre yol genişliğinde yapılması kabul ediliyor.

BELEDİYE DE PROJEYE KARŞI

Bu arada İmar Kanunu’nun 18'inci maddesine göre belediye, projenin güzergâhındaki arazileri istimlak ediyor. Ancak 2019’a gelindiğinde belediye AKP’den CHP’ye geçiyor. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan projeye karşı çıkıyor. İstimlak edilen yerleri köylüye geri veriyor. İhale edilen projenin devam edebilmesi için bu kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü devreye giriyor. Bölgede karayolu yapılacağı için istimlak yetkisini alıyor.

DAVA AÇILDI

Çevre halkı ise projeye karşı. Bolu Platformu yaklaşık 15 gün önce yürütmenin durdurulması için Bolu İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Platformda Türkiye Muhtarlar Derneği, Mimarlar Odası, Türkiye Ormancılar Derneği, Bolu Genç İşadamları Derneği, Kültür, Sağlık ve Turizm Derneği, Jeoloji Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası il temsilciliklerinin yer aldığı 50 sivil toplum kuruluşu var.

VERİMLİ TARIM ARAZİLERİNDE ÇOK SAYIDA ÜRÜN YETİŞİYOR

Türkiye Ormancılar Derneği Bolu Temsilcisi Kanber Öztoprak, Bolu'nun bir çevre yoluna ihtiyacı olduğunu, halkın çevre yoluna değil çevre yolunun güzergâhına karşı çıktığını söylüyor.

Öztoprak'ın verdiği bilgiye göre Bolu'nun güneyinde birinci sınıf olarak tanımlanan verimli tarım arazileri bulunuyor. Bu arazilerde mısır, pancar, buğday, patates arpa, fasulye, bezelye, kabak, ıspanak, lahana, salatalık ve domates gibi çok çeşitli ürün yetişebiliyor.

Güneyde Karacasu beldesine kadar tarım alanlarının olduğu Bolu, çok sayıda jeotermal su kaynağı ve kaplıcaya da sahip. Dağlık bölgede Gölcük ve Bolu yaylaları var. Şehir merkezinin kuzeyinde ise otobana kadar yapılaşma hâkim. Kuzey hattında tarım arazisi hemen hemen hiç bulunmuyor.

'İNŞAAT KOLAY YAPILABİLECEĞİ İÇİN BU BÖLGE TERCİH EDİLDİ'

Ancak çevre yolu projesi için tarıma elverişsiz toprakların yer aldığı kuzey kesim yerine güney kesim tercih edildi. Öztoprak, bu tercihin güneyde inşaatın daha kolay yapılmasından kaynaklanabileceğini söylüyor: "Tarım arazilerinde hafriyat yok. Tamamen dolgu” diyor. Projeye göre tarlaların ortasına 70 metre genişliğinde ve 12 metre yüksekliğinde bir dolgu ile yol yapılacak. 13 kilometre uzunluğundaki çevre yolunun altında tüneller de yer alacak.

"En kısası 60 metre. 82 metre uzunluğunda tüneller var” diyen Öztoprak, tünellerin genişliğinin ise 4 metre olduğunu, bu genişlikteki bir yerden bazı tarım araçlarının geçemeyeceğini belirtiyor. Tarım arazilerinin ikiye bölüneceğini ve çiftçinin zor durumda kalacağını söyleyen Öztoprak, "Tarlanın bir tarafı şehrin bir yanında, diğer tarafı diğer yanında kalıyor. En verimli tarım arazilerini yok ettiği gibi köylünün yaşam alanını da etkileyecek. Köylerin arasındaki irtibat kesilecek. Hava ve ses kirliliği artacak” diye konuşuyor.

Projeye karşı dava açtıklarını ve imza kampanyası başlattıklarını söyleyen Öztoprak "Destekleyen hiç kimse yok. Mahkeme yürütmeyi durdurmazsa şirket devam edecek. Karayolları istimlak yaparız diyor. Yatırımı durdurmak istemiyorlar. Bu yol burada durmazsa önünü kesmek mümkün değil” diyor.