Bölüm başkanından rektörlüğe 'kişiye özel kadro' davası

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Felsefe Bölümü'nün profesörlük kadrosu için vereceği ilanın şartını 'Din Felsefesi ve Postmodernizim konularında çalışmalar yapmış olmak' diye değiştirdi. Felsefe Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar, durumun 'kişiye özel kadro ilanı' kuşkusu doğurduğunu söyleyerek rektörlüğe dava açtı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar, Felsefe bölümüne tahsis edilen profesörlük kadrosu için belirlemiş oldukları ilan şartlarının kendileriyle herhangi bir istişarede bulunulmadan rektörlük tarafından değiştirilmesi üzerine, söz konusu kadro ilan ve atama sürecinin durdurulması talebiyle üniversite aleyhine dava açtı.

Gazete Duvar'dan Nuray Pehlivan'ın haberine göre, Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar, "Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı"na tahsis edilen profesörlük kadrosu için bölümün öncelikli ihtiyacını göz önünde bulundurduklarını, ilan koşullarını "Bilim Felsefesi ve Dil Felsefesi alanında çalışmalar yapmış olmak" şeklinde belirlediklerini söyledi. Ancak ilana, belirledikleri koşulların yerine "Din Felsefesi ve Postmodernizm konularında çalışmalar yapmış olmak" koşuluyla çıkıldığını gördüklerini dile getiren Kuyurtar, değişikliğin gerekçesini öğrenmek ve belirlemiş oldukları koşullar yönünde değişikliği düzeltmek için resmi yazışmalarda da kayıt altında olan girişimlerinin sonuç vermediğini aktardı.

'KİŞİYE ÖZEL KADRO İLANI'

Koşulların bu şekilde daraltılmış olmasının "kişiye özel kadro ilanı" kuşkusu doğurduğunu belirten Kuyurtar, "Halihazırda felsefe bölümünün başkanı olarak bu sürecin akademik teamül ve prosedürlere, ilgili yönetmeliklere uygun bir şekilde yürütülmesini gözetmem hem hukuki hem de akademik ahlaki sorumluluğumun bir gereğidir. Bu gerekçeyle söz konusu kadro ilan ve atama süreciyle ilgili işlemlerin durdurulması için 25.12.2019 tarihinde İzmir 6. İdare Mahkemesinde dava açtım" diye konuştu.