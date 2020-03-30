Bolu Belediye Başkanı'ndan su faturalarını yarıya düşürmek için belediye meclisine çağrı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, pandemi nedeniyle kentte su fiyatlarında yüzde 50 indirime gidilmesi için meclisi toplantıya çağırdı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni koronavirüs pandemisi nedeniyle kentte su fiyatlarında yüzde 50 indirime gidilmesi için Belediye Meclisi'ni toplayacağını belirtti.

Bolu Belediye Meclisi oturumunda konuşan Özcan şunları söyledi:

“Gün halktan aldıklarını geri verme günü, bizleri bu makamlara getiren vatandaşlarımız her zamankinden daha fazla düşünme günü. Gün evde kal deyip evde tutuma günü. Sadece çağrı yapmak yetmiyor yöneticiler olarak bizim aynı zamanda onların evde kalması için adım atmamız gerekiyor. Biz Bolu Belediyesi olarak bu kötü günlerde halkımızı verdiğimiz desteklere bir yenisini daha eklemek istiyoruz. Bu bağlamda 2 Nisan 2020 Perşembe günü su fiyatlarında yüzde 50 oranında indirip yapmak üzere Bolu Belediye Meclisi’ni toplantıya davet ediyorum. İnşallah bu indirim sonucunda Bolu halkının cebinde 3 Milyon 360 bin TL’nin kalacağını hesaplıyoruz. Biz bunu yapmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bolu halkının 3 Milyon 360 bin TL’sini şu kötü günlerde bırakabilmek. Bizim için önemli bir şey."

