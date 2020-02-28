Bolu Belediye Başkanı Özcan: Edirne'ye gitmek isteyen mültecilere ücretsiz otobüs verilecek

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özca, 'Edirne'ye gitmek isteyen mültecilere ücretsiz otobüs verilecek' açıklaması yaptı.

Göreve geldikten sonra yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması talimatını veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, savaştan kaçarak Bolu'ya gelen mültecilerin Edirne'ye ücretsiz gidebilmeleri için otobüs kaldıracağını açıkladı.

Özcan, savaştan kaçarak Bolu'ya gelen mültecilerin, sınır ili olan Edirne'ye ücretsiz gidebilmeleri için otobüs kaldıracağını açıkladı. Özcan yaptığı açıklamada, gitmek isteyen mültecilerin muhtarlık veya belediyeye başvurmasını söyleyerek, "Dün gece Suriye'de muhtemelen rejim güçleri tarafından kahraman Türk askerimize yönelik hava saldırısı gerçekleştirildi. Ben şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımızın da şifa bulmasını temenni ediyorum" dedi.

Mültecilerin Edirne'ye gitmeleri için ücretsiz otobüs kaldırmayı taahhüt ettiklerini belirten Özcan, "Bu hain saldırıdan sonra hükümetimiz, mülteciler için sınır kapılarının açıldığını duyurdu. Bu kapsamda biz de arkadaşlarımız ile çalıştık. Biz de, Bolu'daki mültecilerin sınır şehri olan Edirne'ye ulaşabilmeleri için Bolu'dan ücretsiz otobüsler kaldırmayı taahhüt ediyoruz. Edirne'ye gitmek isteyen mülteciler muhtarlıklara ve Bolu Belediyesi'ne başvuru yapabilirler. Sayı ne kadar olursa olsun biz buradan Edirne'ye naklini gerçekleştirmeye hazırız" şeklinde konuştu.