Bolivya'da darbeciler Meksika elçiliğini kuşattı

Meksika Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'daki darbe hükümetini La Paz'daki Meksika Büyükelçiliği’ndeki diplomatları taciz ve tehdit etmekle suçladı.
Bakanlık büyükelçiliğinin sürekli gözetim altında tutulmasının yanı sıra, “istilaya benzeyen” binanın çevresindeki polis varlığının Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'nin 22. maddesine aykırı olduğunu aktardı.
Bolivya’daki Meksika Büyükelçiliği, darbenin ardından 9 siyasi sığınmacıya kapılarını açmıştı.
MEKSİKA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
Meksika, Bolivya'daki cunta hükümetine yönelik, büyükelçiliği taciz ettiği için Lahey’de bulunan uluslararası mahkemede suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, faşist darbenin ardından Meksika’ya iltica etmişti. Darbenin ardından Meksika Büyükelçiliği 9 siyasi sığınmacıya kapılarını açmıştı.