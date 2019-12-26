Bolivya'da darbeciler Meksika elçiliği kuşattı

Meksika’nın Bolivya’daki elçiliği, siyasal sığınmacılara iltica hakkı tanıdığı için darbeciler tarafından kuşatıldı. Meksikalı diplomatlar kuşatmanın uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu vurgulayarak kaldırılmasını talep etti.

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