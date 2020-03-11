Boğaziçi Üniversitesi'nden koranavirüs açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'de ilk yeni koronavirüs vakasının görülmesinin ardından eğitime ara verdiğini duyurdu.

Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından 23 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini açıkladı. Öte yandan Bahçeşehir Üniversitesi de derslere internet ortamında devam edileceğini duyurmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi ve MEF Üniversitesi'nden de konuyla ilgili açıklama geldi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DE TATİL EDİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, koronavirüs nedeniyle 20-26 Nisan arasında yapılması planlanan bahar tatilini 16-29 Mart arasına aldıklarını açıkladı.

Üniversite, normal şartlarda bir hafta olan bahar tatilini, iki haftaya çıkarmış oldu.

MEF ÜNİVERSİTESİ'NDEN DE TATİL KARARI

MEF Üniversitesi, yeni koronavirüs nedeniyle İngilizce hazırlık sınıflarının internet üzerinden ders almaları kararı aldı.

Üniversite ayrıca, hazırlık sınıfı dışındaki tüm bölümlerin 12-13 Mart günlerinde tatil olacağını açıkladı. 16-20 Mart tarihlerinde ise tüm dersler internet üzerinden olacak.