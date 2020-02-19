Boğaziçi Üniversitesi'nde yemekhane zamlarına tepki

Boğaziçi Üniversitesi'nde son iki buçuk yılda yemek fiyatlarının yüzde 170 artmasına tepki gösteren öğrenciler zamların geri çekilmesi için topladıkları dilekçeleri rektörlüğe ilettiler.

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi bahar eğitim döneminin başlangıcında yaptığı açıklamayla okul yemekhanelerinde öğrencilere verilen yemeklere yeni bir zam yapılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre sabah kahvaltısının fiyatı 0.10 TL artarak 2.60 TL, öğlen ve akşam yemeklerinin fiyatı ise 0.35 TL artarak 4.10 TL oldu. Son iki buçuk yıl içerisinde yapılan üçüncü zammın sonrasında okuldaki yemek ücretlerinin yaklaşık yüzde 170 artmış olması öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Geçen hafta boyunca, yapılan zamların geri çekilmesini talep eden 1000'i aşkın dilekçe toplandı. Bugün rektörlük önünde yapılan bir protestoyla öğrenciler dilekçelerini rektörlüğe ilettiler. Üst üste yapılan zamlara tepki gösteren öğrenciler ucuz ve sağlıklı besine ulaşım haklarını talep ettiler.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi birçok farklı üniversitede de yemekhane zamları ve bunlara karşı öğrenciler tarafından gösterilen tepkiler gündeme gelmişti.