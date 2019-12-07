Boğaziçi Ekspresi seferlerine yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 'Ankara ile Arifiye (Sakarya) arasında YHT'lerin durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi, 8 Aralık'tan itibaren seferlerine başlayacak' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2013 yılında ara verilen Boğaziçi Ekspresi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Turhan, "Ankara ile Arifiye (Sakarya) arasında YHT'lerin durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi, 8 Aralık'tan (yarından) itibaren seferlerine başlayacak" dedi.

Boğaziçi Ekspresi'nin sefer saatlerine ve yolculuk süresine ilişkin bilgi veren Turhan, "Gündüz işletilecek Boğaziçi Ekspresi ile seyahat süresi yaklaşık 6 saat olacak. Ankara'dan saat 08.15'te kalkacak tren, Arifiye'ye 14.27'de varacak. Arifiye'den ise 15.30'da hareket edecek tren, Ankara'ya 21.34'te ulaşacak. 240 yolcu kapasitesi bulunan Boğaziçi Ekspresi, 4 pulman vagondan oluşacak. YHT'lerin durmadığı büyüklü küçüklü 16 gar ve istasyonda yolcu bindirip indirecek ekspresin, talebin çok olması halinde yolcu kapasitesi artırılacak" açıklamasında bulundu.

Pazar günü ilk seferin Ankara'dan başlayacağını belirten Turhan, Boğaziçi Ekspresi'nin en uzak mesafe ücretinin 55 lira olarak belirlendiğini belirtti.