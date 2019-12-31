Boğaz'da ve Marmara'da seferler iptal

Meteoroloji şiddetli yağmur ve rüzgâra karşı vatandaşları uyardı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle BUDO, İDO ve GESTAŞ'ın bazı seferleri iptal edildi.

Meteoroloji şiddetli yağmur ve rüzgâra karşı vatandaşları uyardı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle BUDO, İDO ve GESTAŞ'ın bazı seferleri iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07.00 seferi

Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferi

Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) 09.30 seferi

Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00 seferi

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 10.00 seferi

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 13.00 seferi

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) 13.00 seferi

Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) 14.25 seferi

GESTAŞ’ın bazı seferleri iptal

Çanakkale’de GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, fırtına nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Ege Denizi’nin kuzeyinde fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara’nın bir bölümü ile Ege’nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada arasındaki arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bozcaada’dan Geyikli’ye bugün saat 07.15 ve Geyikli’den Bozcaada’ya saat 08.00 ile Gökçeada’dan Kabatepe’ye 07.00 ve Kabatepe’den Gökçeada’ya 09.00 seferleri yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den, boğaz trafiği ulaşımının normal seyrettiği duyuruldu.

İDO’dan fırtına iptalleri

İDO’nun bugün iptal edilen seferleri şu şekilde:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi