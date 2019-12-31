Boğaz'da ve Marmara'da seferler iptal

Meteoroloji şiddetli yağmur ve rüzgâra karşı vatandaşları uyardı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle BUDO, İDO ve GESTAŞ'ın bazı seferleri iptal edildi.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07.00 seferi
Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferi
Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) 09.30 seferi
Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00 seferi
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 10.00 seferi
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 13.00 seferi
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) 13.00 seferi
Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) 14.25 seferi
GESTAŞ’ın bazı seferleri iptal
Çanakkale’de GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, fırtına nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
Ege Denizi’nin kuzeyinde fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Marmara’nın bir bölümü ile Ege’nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada arasındaki arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Bozcaada’dan Geyikli’ye bugün saat 07.15 ve Geyikli’den Bozcaada’ya saat 08.00 ile Gökçeada’dan Kabatepe’ye 07.00 ve Kabatepe’den Gökçeada’ya 09.00 seferleri yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den, boğaz trafiği ulaşımının normal seyrettiği duyuruldu.
İDO’dan fırtına iptalleri
İDO’nun bugün iptal edilen seferleri şu şekilde:
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi