BL Harbert’tan işçilere: Beğenmiyorsanız çıkın

Çukurambar’daki ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan ve yaşadıkları hak gaspı nedeniyle şantiyede direniş başlatan işçilere, inşaatın yürütücüsü firmanın Türkiye sorumlusu tarafından gönderilen mektupta, 'Beğenmiyorsanız iş akdinizi feshedebilirsiniz' denildi.

Ankara Çukurambar’daki ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan ve yaşadıkları hak gaspı nedeniyle şantiyede direniş başlatan işçilere, inşaatın yürütücüsü firma olan BL Harbert International’ın Türkiye sorumlusu Brian Kosoglow tarafından bir mektup gönderildi. Mektupta, "saygısızlık" ve "iş bilmezlikle" suçlanan işçilere, "Beğenmiyorsanız iş akdinizi feshedebilirsiniz" denildi.

'BİREYSEL' İTİRAZ HAKKI VURGUSU

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ihbarda bulunan ABD Büyükelçiliği inşaatı işçileri, kötü çalışma koşulları nedeniyle direnişe başlayınca, inşaatı sürdüren firma BL Harbert tarafından işten çıkarılmak üzere savunmaları istendi. İnşaat alanına sokulmayan ve bugün savunmalarının son günü olan işçiler için nasıl bir bir adım atılacağı henüz belli değilken, Kosoglow tarafından işçilere gönderilen mektupta iş yerindeki hak gasplarına ve maaş bordrolarına dair yapılan itirazlara hiç değinilmedi.

Mektupta dikkat çeken bir diğer nokta ise işçilere örgütlü ve toplu halde davranmaları yerine "bireysel" olarak başvuru yapmalarının telkin edilmesiydi.

'MEKTUP YALAN İFADELERLE DOLU'

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın, firmada çalışmaya devam eden ve işten atılan işçilerle yaptığı görüşmede, mektubun Salı günü yaşanan olaylarla ilgili yalan ve çarpıtmalarla dolu olduğu, 26 kişinin işten çıkarılmak üzere savunmasının alındığı, çay ve yemek molalarının düzenlenmiş olmasına rağmen hâlâ işten işçi çıkarılmaya zorlandığı, içeride mobbing ve baskı uygulandığı söylendi. İşçiler, bazı arkadaşlarının İnsan Kaynakları tarafından kenara çekilip bordroya itirazı olup olmadığının sorulduğunu ve itirazı olanları da işten çıkarmaya veya istifaya zorladıklarını belirtti.

İşçiler ayrıca tüm bunlar yaşanırken firma yetkilisinden aldıkları mektubun kendilerini daha da öfkelendirdiğini dile getirdi.

Çukurambar’daki ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan işçiler geçen hafta maaş bordrolarının eksik hesaplandığını ve çeşitli hak gasplarının yaşandığını söyleyerek iki gün eylem yapmıştı. Bunun üzerine inşaatı sürdüren firma BL Harbert, işçilerin bir kısmının işten çıkarılmak üzere savunmasını istemiş ve işçileri içeri almamıştı.