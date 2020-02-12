Bitlis ve Van'da eğitime ara verildi

Bitlis ve Van'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Hafta başından bu yana özellikle ülkenin doğusunda kar yağışları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis'te etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve Tatvan ilçesinde iki, Ahlat ilçesinde ise bir gün eğitime ara verildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Van'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ve cuma günü ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü bu nedenle yarın ve 14 Şubat Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim, rehberlik araştırma, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin tatil edildiği bildirildi.

Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağı kaydedildi.