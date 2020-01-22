BİSAV’a kayyum atanmasına Davutoğlu’ndan tepki

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu kurucuları arasında bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasına tepki gösterdi. Davutoğlu 'Bilim ve Sanat Vakfı'na el konulması uygulamasından bir an önce vazgeçilmeli' dedi.

Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atanmasının ardından vakfın kurucuları arasında olan eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir açıklama yayımladı.

Davutoğlu bugün yaptığı yazılı açıklamada "Vakıf geleneğine, örgütlenme özgürlüğüne, düşünce ve ifade hürriyetine, sivil topluma yapılan bu darbe kimsenin aklına bile getirmek istemediği bir pratiğin önünü açmaktadır" dedi.



Twitter'dan açıklama yapan Davutoğlu, "İstanbul Şehir Hastanesi'ne uygulanan hukuksuz el koymanın üzerine Bilim ve Sanat Vakfı'nı hukuki kılıflar uydurarak 'teslim almaya' çalışmak kesinlikle Türkiye'de bir grubun, bir kesimin, bir mahallenin, bir camianın sorunu değildir" dedi.

Bilim ve Sanat Vakfı’na ilişkin... pic.twitter.com/EIXOun2iBF — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 22, 2020

"Bilim ve Sanat Vakfı'na el konulması uygulamasından bir an önce vazgeçilmeli" diyen Davutoğlu, "Benzer hukuksuzluklara kapı açan kanuni yanlışların düzeltilmesi için yasama süreçleri devreye girmeli, toplumun her kesiminden ortak bir vicdani ses yükseltilmelidir" açıklaması yaptı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü de konuya ilişkin bir açıklama yaparak "Bu bir kayyum ataması değildir" dedi.

Müdürlüğün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bilim ve Sanat Vakfı’nın teslim alınarak komisyonca yönetimi işlemi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesinin onuncu fıkrası gereğince (Mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar kurucu vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir) yerine getirilmiştir. Yapılan işlem yasanın amir hükmünün ifasından ibarettir. İvedilikle teslim alınarak vakfın hukuku korunmuş ve yönetimi bir hukukçu, bir gayrimenkul uzmanı ve bir de finans uzmanı olan üç (3) kişilik komisyon tarafından ifa edilecektir. Bu bir kayyum ataması değildir. Bu eylem Bilim ve Sanat Vakfı’nın tüzel kişiliğinin korunması, maddi varlıklarına ve kuruluş amaçlarına sahip çıkılması eylemidir."