BirGün ve Evrensel'den Basın İlan Kurumu'na tepki

BirGün ve Evrensel gazeteleri, Basın İlan Kurumu’nun 'Bazı haberlerde yayın kaynağının kullanılmaması' ya da 'haber başlıkları' gerekçesiyle iki gazeteye ilan ve reklam akışını durdurmasına tepki gösterdi.

BirGün gazetesi ve Evrensel Gazetesi Basın İlan Kurumu'nun (BİK) gazetelerine bir süredir ilan ve reklam akışını durdurduğunu açıkladı.

Gazete sürmanşetten duyurduğu bilgilendirmede, BİK'in ilanları durdurmasının ilk gerekçesinin, elektronik ortamda tutulması zorunlu olan "Baskı ve Bayi-İade Defterleri"nin gecikmeli olarak tutulduğu iddiası olduğunu kaydetti.

BirGün'e göre bu sorun 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle giderildi, dolayısıyla gerekçe ortadan kalktı. Ancak gazete bunun ardından kurumun, "Bazı haberlerde yayın kaynağının kullanılmaması" şeklinde ikinci bir gerekçe ortaya koyduğunu ifade ederek, "BİK bu gerekçeye dayanarak, üç ayı aşkın bir süredir uygulamakta olduğu yasağa 'devam' kararı verdiği" belirtti.

BirGün gazetesi ajanslardan birebir aldığı tüm haberlerle ilgili kaynak belirttiğini ifade ederek, "BİK, yönetmeliği zorlayarak -bizden başka hiçbir gazeteden bu yorumun gereklerini talep etmeden- tüm haber ve fotoğraflara imza ve kaynak istiyor. Bunu gerekçe göstererek de ilan ambargosunu sürdürüyor" açıklamasını yaptı.

Evrensel Gazetesi ise Basın İlan Kurumu'nun "haber başlıklarını" gerekçe göstererek gazeteye ilan ve reklam akışını durdurduğunu belirtti. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, "Basın İlan Kurumu’nun kuruluş gerekçesi, kamuyu bilgilendirme amacı güden basın organlarının halkın vergileriyle mali olarak desteklenmesi. Ama iktidarı destekleyen yayın organlarına çok güçlü bir mali destek verilirken, muhalif haberlere yer veren, iktidarı eleştiren yayın organları baskı altına alınıyor. Başlıklarımıza müdahale ediliyor, ilan kesme cezaları alıyoruz" diye konuştu.