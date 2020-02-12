Bir yurttaş 'çocuklarım aç' dedi, Erdoğan'ın canlı yayındaki konuşması kesildi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğu sırada bir yurttaş 'çocuklarım aç' dedi, kanallar canlı yayını kesti. Erdoğan'ın 'FETÖ' için hazırladığı video gösterime konuldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

'SOÇİ MUTABAKATI SINIRLARI DIŞINDA DA VURACAĞIZ'

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

Son saldırıyla bugüne kadar İdlib'de verdiğimiz şehit sayısı 14'e, yaralı sayısı 45'i buldu.

Rejim güçleri kana susamışlığını gösteriyor.

İdlib'de Rejim, Rus güçleri ve İran militanları sürekli katliam yapıyor.

Türkiye bu duruma seyirci kalmayacak. İdlib'de rejim ve Ruslar ile birlikte çoğu saldırı teröristleri değil, sivil halkı hedef alıyor. Amaç kolayca işgal etmek için bölge halkını ülkemiz sınırına hareket ettirmek, sahayı boşalmak.

Rejimi Soçi sınırına çekeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar havada karada ne gerekiyorsa yapacağız.

İdlib'deki askeri gücümüzü tahkim ettik.

İdlib'de başı bozuk hareket edenlere ve rejime saldırı bahanesi verenlere de müsamaha göstermeyeceğiz.

Unsurlarımıza müdahale olması durumunda Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum.

FETÖ AÇIKLAMASI

FETÖ'nün siyasi ayağını ben size açıklıyorum. Birine çamur atmadan iyi düşün, önce senin ellerin kirlenecektir...

FETÖ'nün siyasi ayağı Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

Bizim FETÖ'yle davamız asla kişisel değildir. Ülkemizi koruma davasıdır. FETÖ tehdidi ortaya çıktığında bu yapıya karşı kararlılıkla mücadele ettik.

Bu yapıyı suç örgütü ilan eden benim. CHP bu işin neresinde?Baykal'ın genel başkanlıktan alınması ve Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasıyla Kılıçdaroğlu bu işin göbeğine yerleşmiştir.

Seni oraya getiren FETÖ FETÖ, sen ne konuşuyorsun. Baykal'a kaset kumpasını kurup getirdiler.

7 Şubat FETÖ kumpasına karşı yaptığımız düzenlemeye FETÖ ağzıyla karşı çıktılar. Dershanelerin kapatılması tartışması da CHP'yi ele verdi. Bu zat ve ekibi omurgasızdır.

17-25 Aralık'ta FETÖ ile birlikte hareket ettiler. Turbun büyüğü heybede dediler.

FETÖ'ye karşı hep karşımızda Kılıçdaroğlu'nu gördük, bundan ala siyasi ayak olur mu?

MİT tırları davasında FETÖ'nün destekçiliğini yaptılar. Bunun haberini yapan şimdi nerede, Almanya'da. Hapis cezası var. CHP'li vekil de cezaevine girdi biliyorsunuz.

Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'nü FETÖ için yaptı. Bu yapının siyasi ayağı Kılıçdaroğlu'dur.

CANLI YAYIN KESİLDİ

Grup toplantısında bir yurttaş "benim çocuklarım aç" dedi, kanalları canlı yayını kesti.