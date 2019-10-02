Bir yargı trajedisi: İcra dosyaları çökertti

Bursa’da, Bölge Adliye Mahkemelerinin yeni binaya taşınmasının ardından boş kalan binaya icra müdürlüklerinin icra dosyaları taşındı. Ancak icra dosyaları o kadar çoktu ki taşınmaya ara verildi, dosyalar ortada kaldı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri ile diğer bazı mahkemeler geçtiğimiz Ağustos ayında yeni yapılan binasına taşınmıştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcıvekilliği de Adalet Bakanlığı’nın onayıyla Bursa’daki icra müdürlüklerinin, Bölge Adliye Mahkemesi’nden boşalan Osmangazi Akdemir Mahallesi’ndeki binaya taşınması talimatını verdi.

BİNLERCE DOSYA ÇUVALLARA KONULDU

Taşınma talimatının ardından icra müdürlüklerindeki icra memurları adliyedeki binlerce dosyayı taşınmak üzere çuvallara koydu. Taşınma işlemi ise 27 Eylül’de başladı.

Sözcü’den Halil Ataş’ın haberine göre; hafta sonu boyunca hazırlık sürerken, prefabrik inşa edilen binanın tonlarca ağırlıktaki 25 bin icra dosyasını kaldıramayacağı anlaşıldı.

BİNA ÇÖKME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Henüz 3 icra müdürlüğünün dosyaları yeni binasına taşınmışken binanın taşıyıcı kolonları zarar gördü. Diğer dosyaların binaya getirilmesi durumunda prefabrik olarak inşa edilen binanın çökeceği düşünülerek taşınma işlemine son verildi.

BİNLERCE İCRA DOSYASI ORTADA KALDI

Taşınma durdurulunca çuvallara konulan binlerce dosya hem eski binada hem de yeni binada ortada kaldı. Binlerce icra dosyası çuvalının oluşturduğu manzara ise büyük şaşkınlık yarattı.Adliyedeki icra müdürlüklerin de bu yüzden tam kapasite hizmet veremediği ve aranan dosyaların ise binlerce çuval içinde bulunamadığı öğrenildi.