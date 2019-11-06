Bir yanda keyfi harcama, bir yanda yoksula tehdit

Çorum Belediyesi'nin kasasından, sponsor olduğu satranç turnuvası için 478 bin lira çıktı. Borçları nedeniyle İller Bankası'ndan gelen ödeneğine el konulan belediyenin AKP'li başkanı dolandırıcılıktan yargılanıyor.

Çorum Belediye Başkanı, birçok kez ekonomik sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Borçlarını ödeyememeleri nedeniyle İller Bankası’ndan gelen ödeneklerine de el konuldu. Ancak tüm yaşanan ekonomik zorluklara rağmen belediye Çorum’da 29 Ekim- 5 Kasım 2019 tarihleri arasında Türkiye Satranç Federasyonu’nun düzenlediği, ‘Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’na sponsor oldu. Belediye kasasından bu turnuva için tam 478 bin TL çıktı. Üstelik ödeme ihale yapılmaksızın, Özel Kalem bütçesinden yapıldı.

SU BORCU BULUNANLARA İHBARNAME

Öte yandan Çorum Belediyesi, su borçlarının tahsilatı için harekete geçti, Kale, Gülabibey ve Mimar Sinan mahallesinde su borcu bulunan abonelere ihbarname gönderdi. İhbarname gönderilen mahalleler Çorum’un yoksul bölgeleri olarak biliniyor.

Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından ekim ayının ikinci yarısından itibaren su borcu bulunan abonelere ‘Su Kesme İhbarnamesi’ gönderilerek, abonelere borçlarını ödemeleri için 10 gün süre verildiği ve sürenin 4 Kasım 2019 mesai saati bitiminde dolacağı bilgisi verildi.

Sürenin dolmasının ardından borcunu ödemeyen abonelerin sularının ise 5 Kasım 2019 Salı gününden itibaren kesilmeye başlanacağı, ardından da alacağın tahsili için yasal yollara başvurulacağı bildirildi.

'İCRA YOLUYLA TAHSİL EDİLECEK'

Gazete Duvar'dan Elvan Yılmaz'ın haberine göre, Çorum Belediyesi’nden abonelere gönderilen ihbarnamede şu uyarılara yer verildi:

''Belirtilen tarihte ödenmemesi halinde ikinci bir ihbara gerek kalmadan sayacınız sökülerek, suyunuz kesilecektir. Suyun kesildiği halde borcunu 15 gün içerisinde ödemezseniz, borcunuz icra yoluyla tahsil edilecektir.''

AKP'Lİ BAŞKAN AŞGIN, DOLANDIRICILIKTAN YARGILANIYOR

AKP'li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik”, “gerçeğe aykırı belge düzenleme” suçlamasıyla Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.

Başkan Aşgın, Cumhuriyet Savcısı Ragıp Tepedüzü tarafından hazırlanan 15 Nisan 2018 tarih ve 2018/195 sayılı iddianamede suçun konusu, “Kamu Kurum ve Kuruluşların Zararına Dolandırıcılık” olarak geçiyor.

AKP Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile ilgili soruşturma raporunda; İŞKUR Hukuk Müşavirliği’nin yaptığı suç duyurusunda Bakanlık Teftiş Raporuna göre, sözleşmenin yürütülmesi sırasında yüklenici olan şüphelilerin, kursiyerlerin istihdam süreciyle ilgili olarak Çorum İŞKUR Müdürlüğü’ne yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinin iddiası yer alıyor.

OLMAYAN HAYVANAT BAHÇESİ VE AQUAPARK'A ÖDEME

AKP'li belediyenin 2017- 2019 yılları arasında olmayan hizmetlere ihale yaptığı, birçok ihalenin AKP'ye yakın şirket ve kişilere verildiği öne sürülmüştü. Harcamalar arasında kentte olmayan hayvanat bahçesi ve Aqupark için yapılan ödemeler de yer aldığı belirtilmişti.