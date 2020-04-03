Bir hekim daha koronavirüsten yaşamını yitirdi

Göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Nurettin Mutluergil'in koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Mutluergil’in eski mesai arkadaşlarından CHP Kütahya İl Başkanı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, vefat haberini şu sözlerle duyurdu:

“Acımız çok büyük. Kütahya Devlet Hastanesinde yıllarca birlikte çalıştığımız çok sevgili meslektaşım, abim, dünyada nadir bulunan dürüst, çalışkan insan göz doktoru Op. Dr. Nurettin Mutluergil Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Çok çok çok üzgünüm. Mekanı cennet, devri daim olsun. Allah ailesine, evlatlarına, sevenlerine güç kuvvet ve sabırlar versin.”