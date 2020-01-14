Bir hasta öldü, ilacın kullanımı durduruldu ama... Bakan Koca: Kaygılanacak bir durum yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kişinin ölümüne neden olan ve kullanımı durdurulan ilaca ilişkin, 'Bizim ilaç takip sistemimiz var. İlaç takip sistemi üretimden hastaya kadar takip eden bir sistem. Burada bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil' dedi.
soL - Haber merkezi
Salı, 14 Ocak 2020 14:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP grup toplantısına katılmak üzere geldiği Meclis’te basın mensuplarına anestezi ilacı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bloklanan anestezi ilaçlarının hastalarda kullanılmasının söz konusu olmadığını belirten Bakan Koca, "Anestezi ilacının bazı serileri ile ilgili ilaç kurumumuz 2 hafta önce bir duyuru yaptı. 9 Ocak’ta ise İl Sağlık Müdürlüğümüz bazı serilerinin kullanılmaması yönünde bir duyurusu oldu. Bizim ilaç takip sistemimiz var. İlaç takip sistemi üretimden hastaya kadar tüm süreci takip eden bir sistem. Burada bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil" dedi.

'KAYGILANACAK BİR DURUM YOK'

Bakan Koca, bu anlamda vatandaşların kaygılanmasını gerektiren bir durum olmadığını kaydederek, "Bu konu ile ilgili ayrıca incelemelerimiz devam ediyor. Kaygılanacak bir durum ve sorun yok" değerlendirmesinde bulundu.
Pazartesi, 13 Ocak 2020 14:38
Bir hasta hayatını kaybetti, Bakanlık 81 ile 'ilacın kullanımını durdurun' talimatı gönderdi
Sağlık Bakanlığı, Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan birinin anestezi ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları sonrası 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'çok acele' ibareli yazı gönderek, ilacın kullanımının durdurulması ile iadelerinin yapılması yönünde talimat verdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 'Dormofol' adlı ilaca satış blokajı getirerek geri çekme kararı aldı. Kurum Başkanı Hakkı Gürsöz tarafından 9 Ocak günü il sağlık müdürlüklerine gönderilen 'çok acele' ibareli yazıda, 'Dormofol yüzde 1 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul' ve 'Dormofol yüzde 2 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul' adlı ürüne satış blokajı uygulandığı bildirildi.

DHA'nın haberine göre, Yazıda söz konusu ilaçlar hakkında inceleme ve analiz sürecinin başlatıldığı bilgisi verilerek, bu ilaçların kullanımının durdurulması talimatı verildi.

Adı geçen ürünlere geri çekme işleminin de uygulandığı vurgulanan yazıda şöyle denildi:

"Satış blokajı ve geri çekme işlemi uygulanan partilere ait listeler ekte yer almakta olup, geri çekme işlemi uygulanan partilerin kullanımının durdurularak ivedilikle iade işlemlerinin yapılması gerektiği, analiz süreci devam eden satış blokajı uygulanmış partilerin ise ivedilikle kullanımdan çekilerek nihai karar verilinceye kadar karantina altında tutulması gerektiği hususunun ilinizde bulunan ve ilgili ürünleri bulundurabilecek tüm sağlık kurum-kuruluşlarına duyurulması, ayrıca kurumumuz resmi internet sitesinde yapılan bu doğrultudaki duyuruların titizlikle takip edilmesinin önem arz ettiği hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin ise çok sık kullanılan bu anesteziilacın, eczanelerde satışı yapılan bir ürün olmadığını vurguladı. Ertekin, "Bu yazı kliniklere, hastanelere iletildi, oralarda da uygulamasında durdurulmaya gidilmiş durumda" dedi.

Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan birinin anestezi ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
55 yaşındaki Ramazan Gök, midesindeki rahatsızlık nedeniyle Isparta Şehir Hastanesi'ne başvurmuştu.

Kendisiyle birlikte 5 hastaya daha endoskopi yapıldı. Ancak iddiaya göre hastalar, kendilerine verilen ilaç sonrası fenalaştı. Yoğun bakıma alınan 6 kişiden Ramazan Gök kurtarılamadı.

Hastanın cenazesi, otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, olaya ilişkin Başhekim Ferudun Ruşen Keskin'den konunun araştırıldığı açıklaması geldi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, endoskopi çektirdikten sonra rahatsızlanan Ramazan Gök'ün yaşamını yitirmesi, 5 kişinin de yoğun bakımda tedaviye alınmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı
 