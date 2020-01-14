Bir hasta öldü, ilacın kullanımı durduruldu ama... Bakan Koca: Kaygılanacak bir durum yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kişinin ölümüne neden olan ve kullanımı durdurulan ilaca ilişkin, 'Bizim ilaç takip sistemimiz var. İlaç takip sistemi üretimden hastaya kadar takip eden bir sistem. Burada bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP grup toplantısına katılmak üzere geldiği Meclis’te basın mensuplarına anestezi ilacı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bloklanan anestezi ilaçlarının hastalarda kullanılmasının söz konusu olmadığını belirten Bakan Koca, "Anestezi ilacının bazı serileri ile ilgili ilaç kurumumuz 2 hafta önce bir duyuru yaptı. 9 Ocak’ta ise İl Sağlık Müdürlüğümüz bazı serilerinin kullanılmaması yönünde bir duyurusu oldu. Bizim ilaç takip sistemimiz var. İlaç takip sistemi üretimden hastaya kadar tüm süreci takip eden bir sistem. Burada bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil" dedi.

'KAYGILANACAK BİR DURUM YOK'

Bakan Koca, bu anlamda vatandaşların kaygılanmasını gerektiren bir durum olmadığını kaydederek, "Bu konu ile ilgili ayrıca incelemelerimiz devam ediyor. Kaygılanacak bir durum ve sorun yok" değerlendirmesinde bulundu.