'Bir doktorun koronavirüs testi pozitif çıktı' haberi sonrası iki gazeteci gözaltına alındı

Bartın'da iki gazeteci koronavirüs haberi nedeniyle gözaltına alındı.

Bartın’da bir doktorun yeni koronavirüs testinin pozitif çıktığına ilişkin haberi yayımlayan Pusula gazetesinin imtiyaz sahibi Mustafa Ahmet Oktay ile Yazı İşleri Müdürü Eren Sarıkaya’nın emniyette ifadesi alındı.

İki gazeteci, "Halk arasında korku ve panik yaratmak" iddiasıyla suçlandı.

Bakanlığın konuyla ilgili kesin talimatı olduğu, buna rağmen resmi kaynaklardan önce yapılan haber nedeniyle alınan ifade işlemi yaklaşık 5 saat sürdü. Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen Oktay ve Sarıkaya, Bartın Adliyesi’ne getirildi.

Burada ifadeleri alınan Oktay ve Sarıkaya’nın suçlandığı madde TCK 213 şöyle:

“(1) Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır…”

Ahmet Oktay, olaya ilişkin “Haberi Yazı İşleri Müdürümüz Eren Sarıkaya yayına verdi. Ben ofis dışında olduğum için sonradan gördüm. Zaten kısa süre sonra Valilik de haberi doğruladı. Resmi kaynaklardan önce haber yapılmayacağına ilişkin bize bir tebligat yapılmadı. Emniyette 5 saate yakın kaldık. Sonra Savcıya ifademizi verdik. Gerisi başsavcılığın takdirinde” diye konuştu.