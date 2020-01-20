Bir asker İzmir'de intihar etti

Deniz Piyade Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Yasin S. intihar etti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Deniz Piyade Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Yasin S.(26), başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi Atatürk Anıtı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Deniz Piyade Uzman Çavuş Yasin S., sahil kenarına gelerek burada bir süre vakit geçirdi.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yasin S.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yasin S.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.