'Binlerce tarikat şeyhinin bu ülkeye bir akut köpeği kadar faydası yok' dedi, gericiler hedef gösterdi

Oyuncu Tuna Arman, 'Binlerce tarikat şeyhinin bu ülkeye bir akut köpeği kadar faydası yok' paylaşımı nedeniyle AKP medyası tarafından hedef gösterildi.

Elazığ'daki depremin ardından gericiler AKP tarafından alınmayan önlemlerin üzerini örtüp halka yönelik suçlamalarda bulunurken, oyuncu Tuna Arman, "Binlerce tarikat şeyhinin bu ülkeye bir akut köpeği kadar faydası yok" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Arman'ın bu paylaşımının ardından Yeni Akit adlı "gazete", Arman'ı hedef alan bir habere imza attı.

Yeni Akit'in haberi tepki çekerken, Arman, "Yıldız Teknik Üniversitesi'nde profesörlük yapan Gencer'in, Elazığ Depremi'nin ardından afetlerin pedofilinin yasaklanmasından dolayı olduğunu savunan" sözlerini paylaşıp, "Al buyur sonra biz birşey söyleyince hedef gosteriliyoruz bu nedir?" paylaşımında bulundu.