Binlerce kamu taşınmazının kaçak olduğu ortaya çıktı

Kaçak yapılara tapu verilmesine olanak sağlayan imar affından yapı kayıt belgesi alarak camiler dahil 298 bin 124 kamu kurumu taşınmazının yararlandığı ortaya çıktı.

Seçim öncesinde kaçak yapılara tapu verilmesine olanak sağlayan imar affından binlerce kamu kurumu taşınmazının da yararlandığı, bu taşınmazlar arasında camilerin de bulunduğu ortaya çıktı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a imar affı kapsamında yapı kayıt belgesi alan ve yasal hale gelen kamu kurumu taşınmazlarının sayısını sordu. Bakan Kurum, Sındır'a yazılı olarak yanıt gönderdi. Kurum yanıtında, yapı kayıt belgesi alarak imar affından yararlanan kamu kurumu taşınmazının sayısının camiler dahil, 298 bin 124 olduğunu açıkladı.

'BÜYÜK BÖLÜMÜ OKUL BİNALARI'

"Bu sayı beni çok ürküttü" diyen Sındır şunları söyledi:

"Bakanlığımızın verdiği yanıtta ticari maksatla kullanılmayan yapıları için camiler dâhil 298 bin 124 adet yapı kayıt belgesi düzenlendiği belirtilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden edindiğim bilgiye göre, ülkemizde 25 Temmuz itibariyle 84 bin 684 cami var. Kamu binalarının kayıtlarının tutulduğu Milli Emlak Müdürlüğü’nde Hazine’ye kayıtlı bina sayısının 200 bin 354 olduğunu görüyoruz. Bu ikisinin toplamından daha büyük bir rakamda yapı kayıt belgesi düzenlenmiş.

Buradan şu anlaşılıyor: Bu kamu binalarının bir kısmı okul binaları, ekleme yapılmış binalar, Milli Eğitim’e bağlı yapılar, anaokulları için yapılmış ek binalar, derslik yapılmış binalar, spor veya daha başka bir ihtiyacı karşılamak için yapılmış ek yapılar ve kantin gibi binalar… Ruhsatsız okul alanı veya kamusal alan içerisinde çok sayıda ruhsatsız yapı var. Bu yapıların tespit edilip raporlandırılmış olması ve yıkım dayanıklılık testleri sonrasında güçlendirme gerekiyorsa güçlendirme projelerinin derhal hazırlanıp buna yönelik güçlendirilmesi ve depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekmekte."