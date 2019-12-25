Binlerce iletişim fakültesi mezunu işsiz

İletişim fakültelerinden mezun olan binlerce kişi işsizlikle boğuşuyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı verilerine göre, basın kartı sahiplerinin yalnızca yüzde 10’u iletişim fakültesi mezunu.

Yılda 10 binden fazla mezun veren iletişim fakülteleri mezunları işsizlikle yüzleşmek zorunda kalıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin basın kartları ile ilgili başvurusuna Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan gelen yanıtta, 12 bin 935 sarı basın kartı sahibinin yalnızca yaklaşık yüzde 10’unun iletişim fakültesi mezunu olduğu belirtildi.

Genç ve eğitimli işsizliğin Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirten İlgezdi, "Yılda 10 binden çok mezun veren iletişim fakülteleri de en çok istihdam sorunu yaşayan bölümlerden biri. Bu kadar yüksek sayıdaki mezuna rağmen tüm Türkiye’deki sarı basın kartlı mezun sayısı yalnızca bin 350" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı verilerine göre, basın kartlıların eğitim dağılımları şöyle:

Lisans ve üzeri 8 bin 445

Ön lisans bin 117

Lise 2 bin 716

İlkokul 391

Bilinmeyen 887

Türkiye’de toplam 67 İletişim fakültesi bulunuyor.