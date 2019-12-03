Binlerce ağaç yasa dışı kesildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılında ülke genelinde 2 bin 880 adet yasa dışı ağaç kesme suçu işlendiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılında ülke genelinde yasa dışı ağaç kesme suçu sayısının 2 bin 880 adet, söz konusu ağaç miktarının ise 26.483 metre küp olduğunu açıkladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorularını yanıtlayan Bakan Pakdemirli, 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında ormanlara yönelik kanun dışı müdahalelerin önlenmesi için ülkemizde orman işletme şefliklerine bağlı toplam 1.574 adet toplu koruma ekibinin görev yaptığını belirterek, "2018 yılında bu ekiplerde görev yapan orman muhafaza memuru sayısı 4.425 kişidir" dedi.

Yasa dışı ağaç kesimi suçu işleyen kişilerin, koruma kontrolleri ya da ihbarlar sonucu tespit edilerek savcılığa sevk edildiğini bildiren Bakan Pakdemirli soru önergesine şöyle cevap verdi:

“6831 sayılı Orman Kanunu'nun 14'üncü maddesine göre devlet ormanlarında ağaç kesmek yasak olup, söz konusu Kanunun 91'inci maddesi hükümlerine göre bu yasakları çiğneyenler üç aydan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Ancak suçun konusunun münhasıran yakacak nitelikte emval veren ağaç olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilmektedir. Suçun konusunun fidan olması halinde birinci fıkraya göre verilecek ceza bir kat artırılır."

CHP'li Ömer Fethi Gürer soru önergesinde, ülkemizde 2018 yılında kaçak ağaç kesimleri nedeniyle hakkında işlem yapılan kişilerin sayısını, kaç ağacın kesildiğini, bu kişilere ne tür cezalar verildiğini, kaçak ağaç kesimlerinin tespitlerinin nasıl yapıldığını, kaçının şikâyet üzerine tespit edildiğini ve denetim ve kontrol esnasında kaçak olan ve daha önceden kesilmiş olduğu belirlenen ağaç sayısını sormuştu.