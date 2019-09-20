Bingöl'de cıvadan zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Bingöl’de bir okulda zehirlendikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırılan 27 öğrenciden 5'i, cıva ile doğrudan temas ettikleri gerekçesiyle tedbir amaçlı Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bingöl’de bir okulda 27 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tahlilleri yapılan öğrencilerden 5'i cıva ile doğrudan temas ettikleri gerekçesiyle Elazığ'a sevk edildi.

Sancak İlk ve Ortaokulu’nda bir grup öğrenci, 16 Eylül Pazartesi günü, okulun dolabında bulunan cıvayı oyun hamuru sanıp oynadı. Bugün karın ağrısı şikayetiyle bir öğrencinin aile hekimliğine gitmesi üzerine, 27 öğrenci tedbir amaçlı Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cıva ile yakından temas ettikleri öğrenilen 5 öğrenci, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü okulda idari soruşturma başlattı.