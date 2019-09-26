Bingöl'de cıvadan etkilenen çocuk sayısı 100'e çıktı; 7'sinin durumu ağır

Bingöl'de Merkez Sancak İlk ve Ortaokulu'nda açıkta bırakılan cıvadan etkilenen çocuk sayısı 100’e çıkarken, 7 çocuğun yoğun bakımda tutulduğu ve hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Bingöl'de Merkez Sancak İlk ve Ortaokulu'nda açıkta bırakılan cıvadan etkilenen çocuk sayısı artıyor.

Mezapotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Bingöl'de Merkez Sancak İlk ve Ortaokulu'nda 16 Eylül günü 47 öğrenci, 5 öğretmen, 1 okul çalışanı, okul laboratuarında açıkta bırakılan cıvadan dolayı zehirlendi. Cıvadan etkilenen 47 öğrenci, 5 öğretmen ve 1 okul çalışanın tedavisi sürerken, cıvadan etkilenen çocukların sayısı 100’e çıktı.

7 ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA

Okul dolabında buldukları cıvayı oyun hamurunun içine yerleştirip eve götüren çocukların aile bireylerinin de cıvadan etkilendiği öğrenildi.

Zehirlenen çocukların 7’sinin Elazığ Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğu ve hayati tehlikelerinin olduğu belirtilirken, 93 kişinin ise Bingöl’de çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.