Bingöl'de 35 noktada 'giriş yasağı' uygulaması

Bingöl’de merkez ve 7 ilçede belirlenen 35 nokta bir ay süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi. Söz konusu bölgelere girişler yasaklandı.

Bingöl Valiliği, merkez ilçeler ile Solhan, Karlıova, Genç, Yayladere, Yedisu, Kiğı ve Adaklı ilçelerinde belirli koordinatlar içinde bulunan 35 noktanın “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Merkez ve ilçelerde belirlenen "Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri"ne giriş yasağı 31 Aralık’a dek sürecek.