AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Hande Fırat, Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağını yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı.

AKP'nin 2020 kongresinde önemli değişiklikler yaşanacağını belirten Fırat, AKP kulislerine dayandırdığı yazısında, "Kongre için hedef 2020 Haziran ya da Eylül ayı. Kongre ile parti yönetiminde değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. Yine aynı takvimde kabine değişikliği gündemde. Binali Yıldırım’ı TBMM Başkanlığı’nda, Mustafa Şentop’u kabinede görürseniz şaşırmayın. Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’na sıcak baktığını da söyleyeyim" ifadesini kullandı.