Binali Yıldırım'dan yeni parti açıklaması: Yoldan çıkmadık

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 'Eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok. AK Parti ilk günkü heyecanı nasılsa, ilk gün yolla kimlerle çıkmışsa, bugün de aynı kadrolarla büyüyerek, devam etmiştir. Biz hiçbir zaman yoldan çıkmadık' dedi.

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konuma sahip yeni Kömürhan Köprüsü’nün inşaatında incelemede bulundu. Yıldırım, bir gazetecinin kurulan yeni siyasi partiler hakkındaki sorusunu yanıtladı.

Yıldırım, "Arkadaşlar bugünkü konumuz Elazığ, Malatya ve Kömürhan Köprüsü, mevzuyu dağıtmayalım. Onları konuşacak zaman vardır. Siyaset dinamik bir süreçtir. Rahmetli Demirel'in dediği gibi, Siyasette 24 saat uzun bir süredir, bazen 20 yıl da kısa bir süredir'' dedi.

'BİZ HİÇBİR ZAMAN YOLDAN ÇIKMADIK'

Yıldırım, ''Eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok. AK Parti ilk günkü heyecanı nasılsa, ilk gün yolla kimlerle çıkmışsa, bugün de aynı kadrolarla büyüyerek, devam etmiştir. Biz hiçbir zaman yoldan çıkmadık'' dedi.