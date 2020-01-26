Binali Yıldırım Manisa'da: İstanbul Havaalanı'nın 5 yıllık kirası Kanal İstanbul'u yapar

AKP Manisa İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Binali Yıldırım, İstanbul Havaalanı'nın 5 yıllık kirasının Kanal İstanbul'u yapacak maliyeti karşılayacağını söyledi.

AKP İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Havaalanı'nın 5 yıllık kirasının Kanal İstanbul'u yapacak maliyeti karşılayacağını söyledi.

Binali Yıldırım, AKP Manisa İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda "Oraya harcanacak para zaten hava limanından geliyor" diyerek şöyle konuştu:

"Kanal İstanbul'u nasıl yapacaksın' diyor. İstanbul Havalimanı'nın 5 yıllık kirası Kanal İstanbul'u yapar. Hiçbir yüke de ihtiyaç yok. 'Bu kadar parayı neden yatıracaksınız' diyorlar.Kardeşim insan biraz düşünür. Bu ülkenin gençlerinin işe ihtiyacı var, yatırıma ihtiyaca var. Ekonomisinin canlanmasına ihtiyacı var. Bunu harcayarak yapacaksın. Dökmeden, toplama var mı? Önce dökeceksin zeytini sonra toplayacaksın."

Kanal İstanbul'da kullanılacak olan paranın "100 bin kamyoncuya nakliyeciye iş" ve Yeni yeni iş alanlarını oluşması" demek olduğunu söyleyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Olumsuz tarafından konuşmak kolay. Konak Tüneline de karşı çıktılar. Birinci, ikinci, üçüncü köprülere de karşı çıktılar. İstanbul-İzmir otoyoluna da karşı çıktılar. Ama gel gör ki bitince ilk olarak da karşı çıkanlar kullanmaya başladılar. Varsın kullansınlar itirazımız yok ama bu ülkenin geleceği gençlerimiz için iş alanları üretmektir. Bu alanları da yatırımla ekonomik faaliyetlerin canlanmasıyla olur.

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Biz bunu 2009'da yaptık. 2009'da küresel kriz vardı. Bu kriz 3 ay sürdü ve aynı büyümeye devam ettik. Çünkü dedik ki krize inat, yatırıma devam. Biz yatırımları kesmediğimiz için Ağustos ayında meclisi olağan üstü çağırarak kara yolları için ek bütçe aldık. O projeler Türkiye'nin krizi atlatmasına, teğet geçmesine sebep oldu. Zorluk zamanı frene basılmaz, piyasayı daha canlı tutmak gerek."

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'BİR MUHALEFET PARTİSİ KURALIM DA İKTİDAR OLALIM HEVESİYLE KURMADIK'

AKP'de 18 yılı geride bıraktığını anlatan Yıldırım, AKP'nin bir muhalefet partisi olarak kurulmadığını söyledi. Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

“AK Parti 2000-2001 yılında Türkiye'nin dibe vurmasıyla siyasetin tükenmişliği üzerine kurulmuştur. ‘Bir muhalefet partisi kuralım da iktidar olalım' hevesiyle kurulmadı. Türkiye'nin acı çeken bedel ödeyen milletin kararıyla kurulan bir partiden bahsediyoruz. O partini kurucularından birisi olmakla büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. O gün bu gündür liderimiz, memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan ile bu yolu birlikte yürüyorum. Kendisinin de sizlere selamını getirdim. AK Parti, Türkiye'nin zor günlerinde bu kutlu yürüyüşü başlattı. Biz çıktığımız yoldan hiç ayrılmadık. İstikrarla, kararlıkla istikbale doğru yürüyoruz. Yoldan savrulanlar oldu mu, geçmişte de oldu, bugünlerde de oluyor. Varsın olsun, yolcu yolunda gerek. Yorulanlar savrulanlar olabilir, önemli olan menzili ve hedefi şaşırmamak ve milletin gösterdiği işaret ettiği yolda yürümektir.”

