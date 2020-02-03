Binali Yıldırım adının verildiği okulun açılışında konuştu: Okul yaptırınca KDV'den muaf oluyorsunuz...

Eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, adına çocukları tarafından yaptırılan okulun açılışında konuştu.
İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, İzmir gibi 7-8 büyük kentte henüz derslik sayısının istedikleri düzeyde olmadığını belirten Yıldırım, "İstanbul'da yaklaşık 400 okula ihtiyacımız var. 100 okulun yerleri ayarlanmış vaziyette... Okul yaptırdığınız zaman KDV'den muaf oluyorsunuz. Başbakanlığım zamanında yaptığımız bir düzenlemeyle okul inşaatlarında KDV istisnası getirdik. KDV için gelecek yıllarda mahsuplaşma gibi bir meseleyle karşı karşıya kalmayacaksınız. Bütün hayırseverlerimizi, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana gibi yoğun illerimizde okul yapmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.