Binali Yıldırım adının verildiği okulun açılışında konuştu: Okul yaptırınca KDV'den muaf oluyorsunuz...

Eski Başbakan Binali Yıldırım, adının verildiği okulun açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Okul yaptırdığınızda KDV'den muaf oluyorsunuz. KDV için gelecekte mahsuplaşma gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacaksınız' dedi.